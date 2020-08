(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.08.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag überwiegend leichter. Im deutschen Handel geht es für 4SC und BioFrontera deutlich nach unten. Auch an der Wall Street liegt der Sektor unter Druck. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent leichter bei 12.592 Punkten, belastet von Bayer, Covestro und Deutsche Börse. MTU Aero, BMW und Daimler konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...