Es ist so weit. Am 31. Juli titelte die FAZ auf ihrer ersten Seite "Deutsche Wirtschaft stürzt in tiefe Rezession". Darauf habe ich gewartet. Denn bis die Konjunkturindikatoren erfasst, geglättet und veröffentlicht sind, so dass eine Rezession statistisch erfasst wird, ist das Schlimmste erfahrungsgemäß schon vorbei. Von Peter E. Huber

Den vollständigen Artikel lesen ...