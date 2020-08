NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel etwas erholt. Die Gemeinschaftswährung nahm wieder Kurs auf die Marke von 1,18 Dollar, die sie im frühen europäischen Geschäft kurz überwunden hatte. Zuletzt notierte der Euro bei 1,1780 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1765 (Montag: 1,1726) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8500 (0,8528) Euro.



Weiterhin dominiert das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise den Markt, nachdem zuletzt auch in Europa die Zahlen wieder angezogen waren. Der seit einigen Wochen anhaltende Höhenflug des Euro ist damit zunächst unterbrochen. Der Dollar hatte unter hohen Corona-Infektionszahlen gelitten, so dass der Eurokurs Ende letzter Woche über 1,19 Dollar gesprungen war.



"Wenn nun weltweit die Infektionszahlen wieder anziehen und überall wieder Einschränkungen in irgendeiner Form auftauchen, dann sitzen die Währungen wieder alle im selben Boot", kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin von der Commerzbank. "Das hieße, dass der Dollar keine Sonderstellung mehr hätte, weil insbesondere in den USA das Virus wütet." Die Unterstützung für den Euro und andere Währungen fällt so zunächst also weg./la/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de