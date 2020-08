Vor knapp 14 Tagen hatte ich an dieser Stelle schon einmal auf Evonik geschaut. Das Unternehmen konnte sich nach Auskunft des Vorstandschefs Christian Kullmann besser als erwartet im zweiten Quartal schlagen. So jedenfalls seine damaligen Aussagen in einem Interview. Nun liegen auch die harten Fakten vor, die das bestätigen.Besser als erwartetIm Berichtsquartal ging der Umsatz um 14 % auf 2,83 Milliarden € zurück, das bereinigte EBITDA büßte 19 % auf 456 Millionen € ein. Allerdings lag Evonik mit diesem Zahlen über den Analystenerwartungen. Was insbesondere besonders bemerkenswert war, da die Analysten nach dem angesprochenen Interview ihre Prognosen in der Breite schon angehoben hatten.

Den vollständigen Artikel lesen ...