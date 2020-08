Der langjährige Apple-Marketingchef Phil Schiller tritt von seinem Posten zurück - ihm folgt Greg "Joz" Joswiak. Der künftige Apple-Fellow Schiller wird aber weiter bei Events auf der Bühne stehen. Seit 1987 ist Phil Schiller bei Apple tätig. Zehn Jahre später, als Steve Jobs zu dem damals kriselnden Konzern aus Cupertino zurückkehrte, stieg Schiller in die Geschäftsführung auf. Als Vice President der internationalen Marketingaktivitäten hatte auch Schiller seinen Anteil am kometenhaften Aufstieg des iPhone-Konzerns in den vergangenen zwei Dekaden. Jetzt, 60-jährig, gibt Schiller seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...