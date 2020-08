Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat am Dienstag nach dem Handelsende an der Wall Street die Bücher zum vergangenen Jahresviertel offengelegt.Beyond Meat hat am Dienstagabend die Q2-Zahlen 2020 veröffentlicht.Demnach erwirtschaftete der Fleischersatzhersteller ein EPS in Höhe von -0,02 US-Dollar. Nachdem ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 0,24 US-Dollar je Anteilsschein in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...