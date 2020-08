Walt Disney hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.Disney hat Anlegern nach Handelsschluss an der Wall Street am Dienstag einen Blick in die Bücher des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2020 gewährt.Das EPS belief sich laut Mitteilung des Unterhaltungsgiganten auf 0,08 US-Dollar. Experten hatten zuvor einen Verlust von 0,611 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...