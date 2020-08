FRANKFURT (Dow Jones)--Positive Impulse aus den USA, wo an der Nasdaq neue Rekordstände verzeichnet wurden, verhalfen auch den deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag zu einer kleinen Erholung. Die Nachrichtenlage war eher dünn. Am Abend legte Qiagen Zahlen zum zweiten Quartal vor; die Aktie reagierte allerdings kaum darauf.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.627 12.601 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

