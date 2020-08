VENLO (Dow Jones)--Qiagen profitiert von der hohen Nachfrage nach Corona-Tests. Der Umsatz mit den entsprechenden Produkten sei in der ersten Jahreshälfte weltweit hoch gewesen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal und zum ersten Halbjahr mit. Die Nachfrage nach Quantiferon-TB, einem Test auf Tuberkulose, und anderen Anwendungen sei jedoch zurückgegangen, weil sich Gesundheitswesen und Forschung zu Lasten anderer Gebiete auf die Coronapandemie konzentriert hätten.

Die am Dienstag veröffentlichten endgültigen Zahlen deckten sich mit den vorläufigen. Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal auf 443,3 Millionen Dollar von 381,6 Millionen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis betrug 118,7 (Vorjahr: 60,2) Millionen Dollar. Netto verdiente Qiagen 89,8 (44,7) Millionen Dollar. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,38 (0,19) Dollar.

In der Mitteilung hieß es weiter, das Board von Qiagen habe einstimmig die Empfehlung zur Annahme des Übernahmeangebots von Thermo Fisher bis spätestens zum Ende der Annahmefrist am 10. August bekräftigt. Thermo Fisher wiederum, die 43 Euro in bar je Qiagen-Aktie bietet, bekräftigte in einer eigenen Mitteilung ebenfalls vom Dienstag, dass die Annahmefrist für die Offerte am 10. August um 24.00 Uhr MESZ ende.

