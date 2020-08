Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 30. Juli hielt Dr. Robert H. Xiao, CEO von Perfect World, eine Grundsatzrede auf dem 2020 China Digital Entertainment Congress (CDEC), in der er die Veränderungen erörterte, die 5G der digitalen Kultur- und Kreativbranche und insbesondere der Gaming-Branche gebracht hat.Dr. Xiao erklärte, dass die digitale Transformation der Gaming-Branche der aktuelle Trend ist, während 5G eine neue technische Erweiterung und Grundlage für die nächste Wachstumsphase der gesamten Branche darstellt. Der Content-Verbrauch wird sich aufgrund der einfallsreichen Möglichkeiten, die 5G mit sich bringt, dramatisch verändern. Um ein Beispiel zu nennen: Neue Technologien wie 5G+AI sowie VR/AR werden disruptive Veränderungen über traditionelle kulturelle und Unterhaltungs-Kommunikationskanäle und -szenarios hinweg auslösen, neue Erwartungen in Bezug auf Content und Erfahrung generieren, die Innovation bei der Integration von Technologie und Content sowie die Digitalisierung und "Intelligisierung" dieser Kanäle und Szenarien weiter fördern und gleichzeitig eine neue Konsumerfahrung ermöglichen.Dr. Robert H. Xiao veranschaulichte dies am Beispiel des e-Sports und vertrat die Meinung, dass mit 5G, im Zusammenspiel mit Cloud-Computing und zunehmend ausgereiften Virtual-Reality-Technologien, sowohl die Teilnahme als auch das Geschäftsmodell des e-Sports in Zukunft "hyper-interaktiv" sein werden. Mit tragbaren Geräten kann das Publikum direkt am Wettbewerb teilnehmen und sogar mit den Teilnehmern innerhalb der Wettbewerbsumgebung in Echtzeit interagieren. Dies wird ein wirklich innovativer neuer Ansatz sein, verglichen mit der Art und Weise, wie man sich traditionellen Sportarten nähert. Im Gegenzug wird die experimentelle Anwendung neuer Technologie im e-Sport die Entwicklung noch neuerer Technologien weiter aktivieren und fördern, und damit das derzeitige Geschäftsmodell es e-Sports durchbrechen.Darüber hinaus werden die Möglichkeiten für neue Medien und andere Anwendungen als Folge der Popularisierung von 5G die Aufmerksamkeit der Nutzer vollständig von offline auf online verlagern. Dr. Xiao sagte, dass die Unternehmen neue Wege finden müssen, um mit den Benutzern zu interagieren, und dass eine Welle kreativer Ideen rund um die neuen digitalen Technologien eine ganze Reihe neuer Ansätze für eine tiefe Interaktion mit den Benutzern hervorbringen wird und damit eine wichtige Kraft in den Vordergrund rückt, die den Wandel der Branche vorantreibt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1222813/Perfect_World.jpgPressekontakt:Perfect World+86-10-5780-6366Original-Content von: Perfect World Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065424/100853061