RoboSense http://www.robosense.ai/, der führende Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, hat heute ein 3D-Sensor-LiDAR-System mit 80 Laserstrahlen eingeführt, das jetzt lieferbereit ist und zum Early-Bird-Preis von 12.800 US-Dollar (Angebot endet am 31.August 2020) erworben werden kann. Der Normalpreis beträgt 15.800 US-Dollar. Die Bekanntgabe dieses günstigen Pakets erfolgt anlässlich des 6-jährigen Bestehens des Unternehmens. Mit einer vertikalen Winkelauflösung von 0,1 Grad und einer Reichweite von 160 m bei 10% (maximaler Detektionsbereich von 230 Metern) kommt das RS-Ruby Lite fast an die Leistungswerte des LiDAR RS-Ruby mit 128 Laserstrahlen heran und ist damit für Anwendungen im Bereich des autonomen Fahrens mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten geeignet und das zu einem sehr viel günstigeren Preis, der zu einer schnelleren Vermarktung intelligenter und sicherer Transportlösungen beiträgt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200804006140/de/

The RS-Ruby Lite's on-vehicle road-test point cloud image (Photo: Business Wire)

Erbe der ausgezeichneten Leistung des LiDAR RS-Ruby mit 128 Laserstrahlen

Das RS-Ruby Lite ist Erbe der ausgezeichneten Leistung des LiDAR RS-Ruby mit 128 Laserstrahlen. Auch wenn die Menge der gesammelten Daten geringer ist, sind die erfassten Umgebungsinformationen von entscheidender Bedeutung, und der Bandbreitenbedarf ist (bis zu 75%) niedriger, so dass die Umwelterfassungsanforderungen von selbstfahrenden PKWs, fahrerlosen Bergbaufahrzeugen, fahrerlosen LKWs und Fahrzeug-zu-Infrastruktur etc. perfekt erfüllt werden.

Vertikale Winkelauflösung von 0,1°

Derzeit ist eine vertikale Winkelauflösung von 0,1° der höchste Standard, der weltweit auf dem Markt im Bereich der mechanischen LiDAR-Systeme verfügbar ist. Der 80 Laser-Beam LiDAR RS-Ruby Lite bietet auch eine extrem hohe Winkelauflösung von 0,1° unter Verwendung von 40 Laserstrahlen im Frontbereich des Fahrzeugs.

160m-Messbereich bei 10% Remission

Der RS-Ruby kann Objekte selbst in 230m Entfernung noch erkennen.

Die Intensität der Reflexion ist hinsichtlich Konsistenz und Differenzierung ideal ausgewogen

Als Erbe der hochmodernen Hardware und Signalverarbeitungstechnologie des RS-Ruby erreicht die Intensität der Reflexion des RS-Ruby Lite eine ideale Ausgewogenheit von Konsistenz und Differenzierung, wodurch die richtige Extraktion und Lokalisierung von Straßenschildern weiter begünstigt wird.

Störungsausgleichsfähigkeit bei Multi-LiDAR-Jamming und verschiedenen Umgebungslichtern

Das RS-Ruby Lite verwendet eine besondere Laserverschlüsselungstechnologie, die Störsignale herausfiltert, um das Problem der Störung durch Multi-LiDAR-Jamming und verschiedene Umgebungslichter zu lösen.

Verfügbarkeit und Preis

Dank der bewährten Technologieplattform des LiDAR RS-Ruby mit 128 Laserstrahlen und des modularen Aufbaus bietet der serienreife RS-Ruby Lite den Vorteil sehr viel geringer Material- und Verarbeitungskosten. Der Sensor hat in einer Vielzahl von Verifizierungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen seine hervorragende Stabilität und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Weiterhin steht für das Produkt eine ausreichende Fertigungskapazität bereit.

Ein preisgünstiger hochauflösender und leistungsstarker LiDAR-Sensor ist entscheidend für den Schritt von der F&E zur Marktreife bei Projekten im Bereich autonomes Fahren mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten. Als konkurrenzfähigstes und kostengünstigstes High Laser-Beam LiDAR-System eignet sich das RS-Ruby Lite ideal für das autonome Fahren mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten.

Das RS-Ruby Lite kann jetzt käuflich erworben werden und ist lieferbereit. Für Bestellungen besuchen Sie bitte www.robosense.ai/buy oder wenden Sie sich an einen RoboSense-Kundenbetreuer.

Über RoboSense:

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) wurde 2014 gegründet und ist führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen mit integrierten LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen, die herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in vollständige Datenanalyse- und Verständnissysteme umwandeln. Die Mission des Unternehmens ist der Besitz herausragender Funktionen für Hardware und künstliche Intelligenz zur Bereitstellung intelligenter Lösungen, die Roboter (einschließlich Fahrzeuge) mit einer dem Menschen überlegenen Wahrnehmungsfähigkeit versehen.

Mit einem erstklassigen Team von führenden Unternehmen und Institutionen aus der ganzen Welt unterstützen mehr als 500 Mitarbeiter an sechs weltweiten Standorten Shenzhen, Peking, Schanghai, Suzhou, Stuttgart und Silicon Valley die rasant wachsende Innovation und Entwicklung von RoboSense. Bis 2019 wurde RoboSense zum Inhaber von weltweit mehr als 500 Patenten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200804006140/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Cassie Gong

Overseas PR Manager

sqgong@robosense.cn