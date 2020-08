Aufwärtstrend der Börsen setzt sich zu Beginn des Juli fort, während in der zweiten Monatshälfte eine Konsolidierung eintritt Der Aufwärtstrend des zweiten Quartals setzte sich an den Börsen in der ersten Julihälfte fort, bevor eine Konsolidierung einsetzte, die in den einzelnen Märkten unterschiedlich stark ausfiel. So schloss der DAX im Juli nahezu unverändert, während der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...