Die Aktie der Lufthansa konnte im gestrigen Handel wieder einmal kräftig zulegen. So verteuerten sich die Anteilscheine der Airline am Ende des Tages um knapp fünf Prozent. Dazu passend gab es auch eine Analystenstudie, in welcher dem MDAX-Titel noch reichlich Aufwärtspotenzial zugestanden wird. So sieht Bernstein-Analyst Daniel Roeska den fairen Wert der Lufthansa-Papiere unverändert bei 10,00 Euro. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs würde sich daraus ein stattliches Aufwärtspotenzial von rund ...

