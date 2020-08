The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2HQP5 RLB OOE 20/25 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSR54 WI BANK HESS IS.20/32 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB82G3 BAY.LDSBK. TILG-ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13QB7 LBBW FESTZINS 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13QC5 LBBW FESTZINS 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA US02079KAD90 ALPHABET 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US02079KAE73 ALPHABET 20/40 BD00 BON USD NCA XFRA US02079KAF49 ALPHABET 20/50 BD00 BON USD NCA XFRA US02079KAG22 ALPHABET 20/60 BD00 BON USD NCA XFRA US02079KAJ60 ALPHABET 20/27 BD00 BON USD NCA XFRA US037411BH70 APACHE 20/25 BD00 BON USD NCA XFRA US037411BJ37 APACHE 20/27 BD00 BON USD NCA XFRA USU03903AE82 GROUP 1 AUTO 20/28 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000RLP1205 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020 BD01 BON EUR NCA XFRA US446150AV63 HUNTING.BCSH 20/UND. FLR BD01 BON USD NCA XFRA US74005PBS20 PRAXAIR INC 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US74005PBT03 PRAXAIR INC 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US817565CF96 SERVICE INTL. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA XS2010029663 ADO PROP. 20/25 BD01 BON EUR NCA WR2 XFRA CA9311741065 WALCOTT RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA HXKB XFRA GB00BDGS8G04 SOSANDAR PLC LS -,001 EQ01 EQU EUR NCA H41C XFRA IE00BKY59K37 HSBC-D.W.SUS.E. DLA EQ01 EQU EUR YCA 6W7 XFRA IT0005241192 AQUAFIL S.P.A. EQ01 EQU EUR YCA NJ5 XFRA JP3734600004 NIPPON DENKO CO.LTD EQ01 EQU EUR N