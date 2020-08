Zürich (awp) - Beim Backwarenkonzern Aryzta kommt es zu einem Wechsel im obersten Management. Finanzchef Frederic Pflanz habe per Dezember 2020 seinen Rücktritt eingereicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Er habe eine neue Stelle in einer anderen Branche angenommen. Die Suche nach einem Nachfolger werde eingeleitet, ...

