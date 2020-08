Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach roten Zahlen bei Audi und Daimler wird auch BMW im zweiten Quartal infolge der zugesperrten Werke und geringeren Nachfrage nicht um einen Verlust herumkommen. Vor allem auch deswegen, da sich die Autoverkäufe bei der Konkurrenz in den vergangenen Monaten teilweise besser entwickelt haben. Dennoch setzen Analysten bei BMW angesichts guter Absätze renditestarker Modelle auf einen nicht ganz so drastischen Gewinnrückgang. Auch der Ausblick könnte etwas zuversichtlicher ausfallen als in Ingolstadt oder Stuttgart. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 20.076 -22% 7 25.715 Umsatz Automobile 15.295 -32% 4 22.624 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.756 -8% 4 7.364 EBIT -476 -- 6 2.201 EBIT Automobile -1.133 -- 5 1.469 EBIT Finanzdienstleistungen 180 -70% 5 606 Ergebnis vor Steuern -356 -- 3 2.053 Ergebnis nach Steuern -104 -- 3 1.480 Ergebnis je Stammaktie k.A. -- -- 2,21

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HANNOVER RÜCK (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Bruttoprämien 5.868 +10% 3 5.321 Kapitalanlageergebnis 370 -21% 2 467 EBIT 341 -31% 4 492 Ergebnis nach Steuern/Dritten 228 -38% 4 369 Ergebnis je Aktie 1,70 -44% 3 3,06 Combined Ratio* 99,7 -- 2 97,7 - *Schaden-Rückversicherung

MORPHOSYS (22:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 11 -68% 3 35 EBIT -52 -- 2 -5,7 Konzernüberschuss -51 -- 2 -5,9 Ergebnis je Aktie unverwässert -1,70 -- 3 -0,19

Weitere Termine:

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 2Q

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV

10:00 DE/Westwing Group AG, Online-HV

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

18:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 3Q

18:50 DE/Patrizia AG, ausführliches Ergebnis 1H

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Viscom AG 0,05 EUR Wacker Chemie AG 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,0 zuvor: 46,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,8 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 50,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 47,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 48,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 48,5 11:00 Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: +6,6% gg Vm zuvor: +17,8% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 47,1 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +1.000.000 Stellen zuvor: +2.369.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -50,30 Mrd USD zuvor: -54,60 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 47,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 57,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2025 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 500 Mio GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.615,50 -0,03 S&P-500-Indikation 3.310,25 0,04 Nasdaq-100-Indikation 11.104,00 0,16 Nikkei-225 22.542,29 -0,14 Schanghai-Composite 3.381,35 0,29 +/- Ticks Bund -Future 177,96 -3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.600,87 -0,36 DAX-Future 12.619,00 -0,26 XDAX 12.626,90 -0,26 MDAX 26.559,84 -0,42 TecDAX 3.020,24 -1,18 EuroStoxx50 3.254,29 0,19 Stoxx50 2.972,62 0,01 Dow-Jones 26.828,47 0,62 S&P-500-Index 3.306,51 0,36 Nasdaq-Comp. 10.941,17 0,35 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,99 +63

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für einen etwas vorsichtigeren Start in den Mittwoch könnten die zahlreichen Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes sorgen. Denn die Daten aus China zeigten, dass das Erholungsmomentum nach der Coronakrise bereits wieder nachlässt. Im Tagesverlauf werden die Revisionen der PMIs aus den Ländern Europas bis hin in die USA veröffentlicht. Dazu stehen dort der wichtige ISM-Index für den Service-Sektor und der ADP-Arbeitsmarktbericht als erste Indikation für die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im Fokus. Belasten dürfte dazu, dass es weiter keine Einigung auf ein neues Hilfspaket für US-Arbeitslose gibt. Der Parteienstreit zwischen Republikanern und Demokraten verhindert dies. Das alte Programm war am Freitag ausgelaufen.

Rückblick: Die noch immer nicht in trockenen Tüchern befindliche Verlängerung der US-Coronahilfen bremste Aktien. Auch der China-US-Konflikt blieb präsent. Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 halfen die fester tendierenden Öl-und Gaswerte. Für BP ging es um 6,5 Prozent nach oben. Es sei operativ besser als befürchtet gelaufen, hieß es. Der Automobilsektor profitierte von den positiven Infineon-Aussagen und stieg um 2,4 Prozent. Easyjet hoben um 8,7 Prozent ab. Die Billigfluglinie rechnete im vierten Quartal mit einem geringeren Verlust als im dritten. Diageo fielen um 5,6 Prozent. Der Einbruch bei Bars und vor allem im Geschäft mit Großereignissen konnte nicht kompensiert werden. Direct Line stiegen um 5,3 Prozent. "Starkes Ergebnis, gute Kapitalausstattung und Dividende wird nachgeholt", fassten Analysten zusammen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für Infineon ging es um 2,5 Prozent nach oben. Vor allem Umsatz und das Segmentergebnis im dritten Quartal seien stärker als vorausgesagt ausgefallen, hieß es im Handel. Wichtiger als die Geschäftszahlen dürfte aber der Ausblick gewesen sein, denn hier rechnete der Chip-Konzern mit einer Erholung des Automarktes. Schaeffler gewannen 1,4 Prozent. Die Geschäftszahlen seien nicht ganz so schlimm wie befürchtet ausgefallen, hieß es. Das Sentiment für Bayer ist angeschlagen. Trotz etwas besserer Geschäftszahlen gaben die Aktien um 2,4 Prozent nach. Es belastete die gesenkte Jahresprognose. Fraport schloss 0,4 Prozent im Plus. Laut Berenberg hat Fraport mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2020 leicht über den Markterwartungen gelegen. Das zweite Quartal bei Hugo Boss (minus 2,6 Prozent) war vor dem Hintergrund der Ladenschließungen infolge von Covid-19 sehr schlecht ausgefallen.

XETRA-NACHBÖRSE

Positive Impulse aus den USA, wo an der Nasdaq neue Rekordstände verzeichnet wurden, verhalfen auch den deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag zu einer kleinen Erholung. Die Nachrichtenlage war eher dünn. Am Abend legte Qiagen Zahlen zum zweiten Quartal vor; die Aktie reagierte allerdings kaum darauf.

USA / WALL STREET

