Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach dem äußerst erfolgreichen Start in den August, ging es gestern für den DAX wieder etwas abwärts. Zum Handelsende schloss er knapp 0,4 Prozent leichter. Ein bremsender Faktor war mal wieder der Streit zwischen den USA und China. Marktidee: Qualcomm. Die Aktie des US-Chipkonzerns hatte im Rahmen des Corona-Crashs ein 11-Monats-Tief markiert. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Zuletzt hatte der Anteilsschein eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung durchlaufen. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen gelang schließlich am 30. Juli der explosive Ausbruch gen Norden.