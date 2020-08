FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Evotec SE und die Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG arbeiten künftig in der Erforschung und Entwicklung von auf Antisense-Oligonukleotiden basierten Therapeutika zusammen. Die Antisense-Therapie greift in die Genexpression von Zellen ein, um gezielt die Produktion von Proteinen zu verhindern, die den Fortschritt und die Entwicklung von Krankheiten begünstigen, wie Evotec mitteilte. Evotec und Secarna hätten ein erstes Programm definiert und würden nun eine Pipeline mit gemeinsamen Antisense-Oligonukleotid-Therapien aufbauen.

Die Zusammenarbeit soll Biotech- und Pharmaunternehmen die Chance bieten, durch die Partnerschaft mit Evotec und Secarna in das schnell wachsende Feld der Antisense-Therapeutika einzusteigen und über eine Vielzahl individueller Deal-Strukturen Zugang zur gemeinsamen Pipeline der Unternehmen zu erhalten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

August 05, 2020 01:46 ET (05:46 GMT)

