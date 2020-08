NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach Halbjahreszahlen von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Modekonzerns seien positiv, was den Barmittelfluss, die Kostenkontrolle und den Fokus auf Funktionskleidung betreffe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negativ seien sie zugleich mit Blick auf die Umsatzkosten und die operativen Kosten sowie eine schwächer als erwartete Erholung in Asien./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

