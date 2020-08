Morgen ist es also so weit. Dann wird der Sportartikelhersteller seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen liegen bei einem Verlust je Aktie in der Höhe von 1.3 EUR aus, während sich der Umsatz auf 3.2 Milliarden EUR belaufen soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...