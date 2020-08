...die bestätigen, was angesagt war: Der deutsche Autobau kommt langsam in die Gänge. Wer frühzeitig dabei war, realisierte bis jetzt fast 100 % Kursgewinn gegenüber den Tiefständen am 20. März. Wo liegt das Restpotential? Immer noch bei gut 40 % im Schnitt.



