Mikrochips und Mikrosensoren haben eine große Zukunft. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man sich die Bilanzen der großen Chip-Produzenten wie AMD oder Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC) anschaut. Betrachtet man weiter, wo heutzutage überall Mikrochips verbaut werden können und was diese kleinen Rechenchips alles leisten können, so stößt man auf ein nahezu grenzenloses Potenzial. Auch wenn mittlerweile TSMC den Markt der Auftragsfertiger dominiert, so decken andere große Player wie Nvidia, Intel, AMD oder Broadcom in Amerika und Infineon, STMicroelectronics und ASML in Europa den Großteil des Marktes ab. Trotz der Dominanz dieser Riesen gibt es in Österreich mit AMS (ISIN: AT0000A18XM4) ein kleines aber feines Unternehmen, das in dem Halbleiter-Haifischbecken seine Nische gefunden hat. Die Österreicher sind nämlich führend auf dem Gebiet in der Sensortechnik, deren Lösungen überwiegend in Konsumgüter-Artikeln (Smartphones) Anwendung finden.

Den vollständigen Artikel lesen ...