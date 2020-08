Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Mittwoch die Ahold Delhaize-Aktie . Der Kurs der Aktie legt kräftig zu. Zu den stärksten Aktien am Aktienmarkt zählt gegenwärtig die Ahold Delhaize-Aktie. Im Vergleich zum Schlusskurs vom vorigen Handelstag von Euro kann sich das Papier um 7,97 Prozent verbessern.

Den vollständigen Artikel lesen ...