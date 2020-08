FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gesunken. Am deutschen Rentenmarkt zeigte sich damit eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Bundesanleihen am Vortag deutlich gestiegen waren. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 177,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,55 Prozent.



An den Finanzmärkten sind die langwierigen Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den Vereinigten Staaten stärker in den Vordergrund gerückt. Zuletzt hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin gesagt, dass bis Ende der Woche eine Einigung angestrebt werde. Demokraten und Republikaner haben sich bisher nicht auf weitere Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einigen können.



Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich der Fokus wieder stärker auf die konjunkturellen Entwicklung richten. Am Nachmittag stehen vor allem Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Fokus. Die Kennzahlen werden vom Arbeitsmarktdienstleister ADP veröffentlicht und dienen den Finanzmärkten als Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag veröffentlicht wird./jkr/zb

