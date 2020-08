Wien (www.anleihencheck.de) - Auch gestern war angesichts der andauernden Berichtssaison und der allgemeinen Sommerpause kein Corporate-Emittent am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dementsprechend hätten sich auch die Risikoprämien auf Indexebene für Non-Financials und Financials diese Woche bisher im Wesentlichen seitwärts bewege (Non-Fin. IG: unverändert bei 127 BP, HY: -3 BP auf 491 BP, Financials Senior: -2 BP auf 107 BP, Financials Sub.: -1 BP auf 212 BP). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...