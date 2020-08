Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat alle Ziele für das Gesamtjahr bestätigt, dürfte beim operativen Gewinn FFO aber "wahrscheinlich am oberen Ende der Spanne" landen, stellte Vonovia-Chef Rolf Buch in der Telefonkonferenz mit Journalisten in Aussicht.

Vonovia peilt beim FFO, einer der wichtigsten Kenngröße bei Immobilienunternehmen, eine Spanne von 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro an, 2019 erreichte der Bochumer DAX-Konzern hier 1,219 Milliarden Euro. Aus dem FFO wird die Dividende ausgeschüttet, Vonovia peilt für 2020 eine Ausschüttungsquote von 70 Prozent des FFO an.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 02:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.