Das wichtigste Gut einer Regierung ist ihre Glaubwürdigkeit. In einer Diktatur kommt man ohne sie aus, so lange die Argumente aus den Gewehrmündungen kommen. In einer Demokratie zählt sie zu den Grundbedingungen des inneren Friedens.

Der Beitrag "Regierung und Medien beschädigen ihre Glaubwürdigkeit" erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...