Während der S&P 500 im Jahr 2020 bisher stagniert, hat der technologielastige Index Nasdaq die Renditen des Gesamtmarktes mit einem Plus von mehr als 17 % geschlagen. Doch das ist keine Besonderheit. Der Nasdaq hat sowohl den S&P 500 als auch den Dow Jones Industrial Average über die Zeiträume von einem, drei, fünf und zehn Jahren übertroffen. Tatsächlich hat der Nasdaq in den letzten zehn Jahren satte 359 % an Wert gewonnen, während der Dow Jones und der S&P 500 nur Gewinne von 153 bzw. 191 % erzielten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...