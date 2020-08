Positiv aufgenommene Geschäftszahlen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Der Dax ging 0,6 Prozent fester bei 12.673 Punkten in den Handel. Auch die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über ein weiteres US-Hilfspaket kämen gut an, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

