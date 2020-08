Atrium Real Estate, Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, hat im 1. Halbjahr mit 71,4 Mio. Euro um 22,8 Prozent geringere Nettomieterlöse erreicht als im Vorjahr. Das EBITDA ging um 24,4 Prozent auf 61,6 Mio. Euro zurück. Per Ende Juni lag der Vermietungsgrad bei 95,4 Prozent vs. 97,0 Prozent. Die Analysten der Baader Bank bleiben bei der Add-Einstufung und dem Kursziel von 3,5 Euro. "Die Halbjahres-Ergebnisse von Atrium sind stark von Covid-19, aber auch von Veräußerungen beeinflusst", so die Experten. Sie unterstreichen die starke Bilanz des Unternehmens mit einem LTV von 36% (auch nach einer Abschreibung des Portfolios von 3%) und einer ausreichenden Liquidität von fast 300 Mio. Euro. Darüber hinaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...