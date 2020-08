(shareribs.com) Chicago 05.08.2020 - Die Agrarfutures am Chicago of Trade zeigten sich im gestrigen Handel deutlich leichter. Die guten Ernteprognosen belasten stark. Im elektronischen Handel kommt es nur zu einer leichten Stabilisierung. Mais und Sojabohnen rutschten im gestrigen Handelsverlauf in den USA wieder deutlich ab. Der Crop Progress Report vom Montag, der Mais und Sojabohnen einen sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...