FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INOMIN MINES INC IMC CA45782J1075
AB/FROM ONWARDS 05.08.2020 08:29 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INOMIN MINES INC IMC CA45782J1075
AB/FROM ONWARDS 05.08.2020 08:29 CET
INOMIN MINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de