MÜNCHEN (dpa-AFX) - Allianz-Finanzchef Giulio Terzariol macht den Aktionären in der Corona-Krise etwas Hoffnung auf höhere Gewinne im Rest des Jahres. "Angenommen, die Situation bleibt wie heute, würde ich erwarten, dass das zweite Halbjahr besser wird als das erste", sagte der Manager am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Geschäft des Versicherers. Nachdem die Allianz im ersten Halbjahr ein operatives Ergebnis von 4,9 Milliarden Euro erzielt hat, deutet dies auf einen operativen Jahresgewinn von 10 Milliarden Euro oder mehr hin. Analysten gingen zuletzt im Schnitt von rund 10,2 Milliarden Euro aus./stw/jha/

