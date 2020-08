Der GM-1000 verfügt über marktführende Technologien und ist mit einem Intel Xeon Prozessor der 9. Generation, mit eingebetteter MXM GPU ausgestattet; er bietet eine sehr hohe E/A-Geschwindigkeit und erfüllt damit hohe Anforderungen an die eingebettete Bildverarbeitung

Angesichts der explosionsartig gewachsenen Nachfrage nach der industriellen Bildverarbeitung hat Cincoze als professioneller Hersteller von eingebetteten Systemen seine Produktlinie mit Computern mit eingebetteter GPU erweitert. Der vor kurzem eingeführte GM-1000, ein Embedded-Computer mit robustem Design und eingebetteter MXM GPU, eignet sich ideal für Gerätehersteller, Systemintegratoren, AOI-Anbieter und Endkunden. Dank seiner überragenden Leistung ermöglicht er es den Kunden, die Effizienz, Produktivität und Zuverlässigkeit zu steigern. Darüber hinaus erfüllt er auch Aufgaben im Bereich Machine Learning. Durch die Integration von KI ermöglicht der GM-1000 das AIoT-Edge-Computing und fortschrittliche automatisierte Prozesse.

Laut BCC Research wird der weltweite Markt für die industrielle Bildverarbeitung bis 2024 voraussichtlich ein Volumen von 31,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Die jährliche Wachstumsrate wird dabei 9,7% betragen*. Cincoze hat festgestellt, dass der Einsatz der industriellen Bildverarbeitung in Industrie- und Fertigungsanwendungen weit verbreitet ist. Diese Anwendungen reichen von der Positionierung, Inspektion, Messung, Identifizierung und Sortierung bis hin zur intelligenten Reaktion auf die automatisierten Prozesse und deren Bestimmung. Der GM-1000 nutzt die Vorteile der heterogenen Plattform von CPU und GPU und meistert AIoT- und Machine Learning-Aufgaben für die intelligente Bildverarbeitung.

Der GM-1000 bietet drei zentrale Vorteile für die industrielle Bildverarbeitung:

Überlegene Leistung bei hoher Zuverlässigkeit

Der GM-1000 ist mit einem Intel Workstation-Prozessor der 9./8. Generation und einem MXM 3.1 GPU-Modul vom Typ A/B ausgestattet, was rechenintensive Anwendungen beschleunigt und ihn zum idealen Rechner für Machine Learning, Kl und High-End-Bildverarbeitung macht. Dank seiner langlebigen wärmetechnisch optimierten Bauweise und einer Gesamtleistung von bis zu 360 W arbeitet der GPU-Computer auch im Feld sehr zuverlässig.

Hohe E/A-Geschwindigkeit und vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten

Hochgeschwindigkeitskameras und -sensoren für die Bilderkennung erfordern Hochgeschwindigkeitsverbindungen für eine schnelle Datenübertragung zur Bildverarbeitung und -analyse. Der GM-1000 bietet Schnittstellen mit hoher E/A-Geschwindigkeit, darunter vier USB3.2-Ports der 2. Generation (10 Gbps) und zwei GbE-LAN-Anschlüsse. Darüber hinaus ist der GM-1000 eine äußerst flexible Plattform, die nach Bedarf konfiguriert werden kann. Dank der exklusiven CMI- und CFM-Technologien von Cincoze stehen zusätzliche Erweiterungsoptionen zur Verfügung, zu denen zwei 10 GbE-LAN- und vier GbE-LAN-Anschlüsse sowie PoE-Funktionen zählen.

Für den Einsatz bei begrenztem Platzangebot und in rauen Umgebungen

Der Computer GM-1000 für die industrielle Bildverarbeitung misst nur 260 x 200 x 85 mm, so dass er ganz einfach direkt in Bereichen mit begrenztem Platzangebot wie z.B. in Roboterarmen integriert werden kann. Der GM-1000 ist für den industriellen Einsatz konzipiert und unterstützt somit einen breiten Temperaturbereich (-40 bis 70°C), er ist stoß- und vibrationsfest (50 G 5 G), verfügt über einen breiten Eingangsspannungsbereich (9 bis 48 VDC) und ist gegen Überspannung, Überstrom und elektrostatische Entladungen geschützt. Die spezielle wärmetechnisch optimierte Bauweise und die separaten Kühlsysteme für CPU und GPU sorgen für eine effektive Wärmeableitung. Darüber hinaus ist ein externes Lüfterkit erhältlich, um in Umgebungen mit geringem Luftstrom zur effizienten Wärmeableitung einen aktiven Luftstrom zu erzeugen.

Cincoze hat sich der Entwicklung umfassender Produktlinien für eingebettete Systeme verschrieben und liefert robuste, zuverlässige und anwendungsorientierte Computerlösungen, die in der Lage sind, problematische Herausforderungen der Kunden aus verschiedenen Perspektiven zu lösen. Der kompakte GM-1000 zeichnet sich durch das typische Designkonzept für eingebettete Computer von Cincoze aus. Durch seine hohe Rechenleistung ermöglicht er innovative Computerlösungen, die den kritischen Anforderungen der heutigen industriellen Bildverarbeitung gerecht werden.

Weitere Informationen zum GM-1000 von Cincoze erhalten Sie unter: https://www.cincoze.com/goods_info.php?id=320.

*Quelle: Machine Vision 2D and 3D MV Systems: Technologies and Markets. Von BCC Research

Über Cincoze

Cincoze ist ein Hersteller von eingebetteten Systemen für den professionellen Gebrauch. Wir entwickeln, fertigen und vermarkten robuste lüfterlose Computer, Industrie-Panel-PCs, Industriemonitore und robuste GPU-Computer für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Mit innovativster Technologie und kundenorientierter Ausrichtung bietet Cincoze Produktlösungen, die sich nahtlos in die Kundenanwendungen integrieren lassen. Dabei handelt es sich um Anwendungen in den Bereichen Fertigungsautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Bildverarbeitung, Robotik, Fahrzeugcomputersysteme, autonome Fahrzeuge, intelligentes Transportwesen bis hin zu Sicherheits- und Überwachungstechnologie.

