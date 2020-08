FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gabelstaplerhersteller Kion geht eine strategische Partnerschaft mit dem noch jungen chinesischen Roboterhersteller Quicktron ein. Eine jetzt unterzeichnete Vereinbarung sieht vor, dass Kion die autonomen mobilen Roboter aus Schanghai weltweit vertreibt. "Wir erwarten, dass die Zusammenarbeit unsere Position im Bereich automatisierter Fahrzeuge weiter stärken wird", sagte Kion-Vorstandschef Gordon Riske.

Beabsichtigt ist überdies die gemeinsame Entwicklung mobiler Automatisierungslösungen mit Quicktron. Kion wird sich dazu mit weniger als 10 Prozent an der vor sechs Jahren gegründeten Firma beteiligen, die 400 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Investitionsvolumen wurden keine Angaben gemacht.

Quicktron sei auf dem chinesischen Markt in seinem Geschäft führend, heißt es in der Mitteilung von Kion. Der Markt für automatisierte Lieferkettenlösungen, einschließlich automatisierter Läger, Warensortier- und -transportsysteme, wächst wegen zunehmenden Online-Handels weltweit und in der Region Asien-Pazifik sogar rasant.

