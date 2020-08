Linz (www.anleihencheck.de) - In ihrer Juni-Zinssitzung senkten die Währungshüter der Ungarischen Zentralbank (MNB) überraschend ihren Leitzins um 15 Basispunkte und legten im Juli mit einem weiteren Schritt auf 0,60% nach, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...