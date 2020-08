Aufgrund der vielen Quartalszahlen gab es letzte Woche jede Menge Updates (6 Stück). Zu diesen verlinke ich weiter unten.Hier mal ein kurzer Zwischenstand unseres Portfolio für 2020 als Einblick in die Werthaltigkeit meines Börsenbriefs und und meiner Updates:+ Heibel-Ticker Portfolio 2020: + 8 %- Dazu im Vergleich der DAX 2020: - 7 %Ich bleibe am Ball, damit wir den Vorsprung noch weiter ausbauen :-)Die neuen Updates zu Freenet, BASF, Airbus, Spotify, ServiceNow und Accell sind in Kapitel 05 meiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...