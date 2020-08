Die Aktie des Elektroauto-Batterieherstellers Samsung SDI gewinnt heute rund neun Prozent. Hauptimpuls: Im Monat Juli wurden Korea Investment & Securities zufolge im Elektro-Pioniermarkt Norwegen 27 Prozent mehr Elektroautos verkauft als im Vorjahr. Hier besonders stark gefragt: Der Audi e-tron. In Italien explodierten die E-Auto-Verkäufe sogar um 178 Prozent und in Spanien um 214 Prozent.Zudem könnte SDI von zwischenzeitlichen Lieferproblemen des Rivalen LG an Audi profitieren. Electrive.net zitierte ...

