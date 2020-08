Die Swiss Estates AG hat ihre 1,5%-Wandelanleihe 2014/29 (ISIN CH0259983549), die regulär erst am 30. Juni 2029 zur Rückzahlung fällig gewesen wäre, per 31. Juli 2020 im gesamten Umfang von 10 Mio. CHF zurückgenommen. Zuvor wurden Wandel-TSV im Umfang von 2,8 Mio. CHF in Aktien und Partizipationsscheine gewandelt. In diesem Zusammenhang wurde mit Beschluss vom 15. Juni 2020 das Aktienkapital der Swiss ...

