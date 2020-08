Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv DAX startet mit Aufschlägen in den Tag und legt in der ersten Handelsstunde direkt noch eine Schippe drauf. Anleger blicken auf den Verlauf der Berichtssaison und die Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikaner über ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA. Der Goldpreis kletterte gestern Abend erstmals über 2000 US-Dollar.