ESSEN/BERLIN (ots) - FUNKE und YouTube verleihen zum dritten Mal gemeinsam den GOLDENE KAMERA Digital Award. Die Preisverleihung wird am Dienstag, 8. September, im Rahmen des digital stattfindenden "YouTube Festivals" live ab 19 Uhr im Netz übertragen. Moderatoren des Abends sind Linda Zervakis und Daniele Rizzo. Das Motto lautet in diesem Jahr "Creator für Creator".Der Digital-Award (YTGKDA) zeichnet im Berliner YouTube Space Kreative aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen. Der YTGKDA versteht sich als Award, der keine medialen Grenzen kennt und der wegweisend ist.Die goldene Trophäe wird in sechs Kategorien vergeben: In den Rubriken "Best of Entertainment", "Best of Education & Coaching", "Best of Information" und "Best Newcomer" wählt eine Jury die Preisträgerin oder den Preisträger aus einer Shortlist. Hierfür sind bereits hunderte Clips und Channels verschiedener Genres gesichtet worden, darunter Comedy, Talks, Musik, Tutorials oder Lernvideos aus den Themenbereichen Sport, Food und DiY sowie Magazin- und Newsformate.Zudem wird von den Veranstaltern der "Special Award" für eine Persönlichkeit oder einen Kanal für herausragende Leistungen im Netz vergeben. In der Kategorie "Best Brand Channel" entscheiden die Nutzerinnen und Nutzer online auf goldenekamera.de (https://vote.goldenekamera.de/) bis zum 16. August, wer sich am Abend der Verleihung über den Preis freuen kann.Den Vorsitz der Jury hat Christian Hellmann, Chefredakteur der FUNKE Programmzeitschriften, inne. Besetzt ist das hochkarätige Gremium außerdem mit Webvideo-Produzenten, TV-Experten und Journalisten. Dies sind unter anderem:- Mona Ameziane (Radio- und TV-Moderatorin)- Daniel Bröckerhoff (Journalist und Moderator)- Joana Cidade (Geschäftsführerin Media Partisans)- Joseph DeChangeman (Preisträger 2019 und Creator)- Louisa Dellert (Netz-Aktivistin)- Mirko Drotschmann (Journalist, Creator "MrWissen2go")- Carsten Erdmann (Chefredakteur Digital der FUNKE Zentralredaktion)- Freshtorge (Preisträger 2017, Schauspieler und Creator)- Jorge González (TV-Juror und Fashion-Experte)- Laura Kampf (Creator)- Laura Karasek (Moderatorin, Autorin und Anwältin)- Phil Laude (Schauspieler, Comedian und Creator)- My Name Is Andong (Creator)- RobBubble (Marketing-Experte und Creator)- Tomatolix (Creator)- Eva Wilkens (Head of YouTube Media Partnerships Germany) und Andreas Briese (Director YouTube Partnerships Central Europe). Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020 finden Sie unter:https://www.goldenekamera.de/digitalaward/Ein Rückblick auf den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 finden Sie hier (https://youtu.be/KNIwyVrhG0E).Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award am 8. September ab 19 Uhr auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMuWLYXKqk6d1L_YmUMXIVg) oder Instagram (https://www.instagram.com/ytgkda_2020/).