Die Corona-Krise hinterlässt kaum Spuren beim größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia. "Unser Geschäft ist stabil, es gibt kein Drama", sagte Vorstandschef Rolf Buch am Mittwoch. Nur rund ein Prozent der Mieter habe sich bisher gemeldet, weil sie in Folge der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien. Im ersten Halbjahr steigerte...

Den vollständigen Artikel lesen ...