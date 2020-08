NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern des Immobilienkonzerns hätten seinen Schätzungen entsprochen, zugleich aber etwas über den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsenserwartungen gelegen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Alles in allem sprach der Experte von soliden Resultaten mit nur geringem negativen Einfluss durch Covid-19./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 02:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

