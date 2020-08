FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine ermutigende Analystenstimme hat die Erholung der Aktien von ProSiebenSat.1 am Mittwoch weiter voran getrieben. Vor dem Wochenende waren diese noch bei 8,19 Euro auf einem Tief seit Ende April angekommen, nun aber ging es den zweiten Tag in Folge wieder deutlich bergauf, dieses Mal um 6,4 Prozent. Die Deutsche Bank verlieh ihnen mit einer Kaufempfehlung den nächsten Schub.



Das Frankfurter Bankhaus sieht bei dem Medienkonzern wegen potenzieller Kurstreiber einen guten Einstiegszeitpunkt gekommen. Laut Analystin Nizla Naizer ist der strukturelle Gegenwind durch die Streaming-Konkurrenz mittlerweile in der TV-Branche eingepreist. Zu den positiven Aspekten bei ProSiebenSat.1 zählt sie nun einen möglichen Börsengang der Online-Partnervermittlung unter anderem mit Parship. Zudem sei ProSiebenSat.1 interessant mit Blick auf eine Branchenkonsolidierung./tih/fba

PROSIEBENSAT.1-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de