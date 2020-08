Commerzbank-Aktie trotz Gewinneinbruch und negativer Prognose mit neuem Kaufsignal

Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) ist am Mittwochvormittag mit einem kräftigen Kursplus von zeitweise um mehr als fünf Prozent in den Handel gestartet, und das obwohl die jüngsten Geschäftszahlen, die am Mittwochmorgen veröffentlicht worden sind, schwer durch die Corona-Pandemie eingetrübt worden sind. Das gilt auch für den Ausblick für das Gesamtjahr.

Verlustprognose

Wegen der Pandemie und der Kosten für den Konzernumbau rechnet der MDAX-Konzern für das Gesamtjahr 2020 mit einem Verlust. Als Gründe hierfür werden die erhöhte Prognose für die Risikovorsorge im laufenden Jahr und der stärkere coronabedingte Druck auf die Erträge im Firmenkundengeschäft genannt.

Im Vorfeld hatte das Kreditinstitut wie in den Vorjahren noch einen Gewinn angepeilt, dieses Ziel aber wegen des Umfelds und der Aufwendungen für die Neuausrichtung als "sehr ambitioniert" eingestuft. Branchenexperten sind von der jetzigen Verlustprognose nicht überrascht, da die meisten ohnehin einen Verlust prognostizieren.

