FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Erträge und die Kosten hätten dafür gesorgt, dass das Geldhaus besser als erwartet abgeschnitten habe, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gefallen habe auch die Kapitalausstattung./bek/mis



