Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist einiges geboten in dieser Woche. Der DAX ist wieder im Aufwind, der Goldpreis notiert erstmals über der Marke von 2.000 US-Dollar und viele Unternehmen präsentieren Zahlen. Andreas Lipkow von Comdirect schätzt die Lage ein. Die Goldrallye könnte seiner Meinung nach durchaus noch weiter gehen. Auch wenn der Kurs mittlerweile in zu kurzer Zeit ein sehr hohes Niveau erreicht habe. Die Zahlenflut der vergangenen Tage hat nach Ansicht von Lipkow Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Für die Deutsche Post findet der Experte lobende Worte. Bei BMW überwiegen dagegen die Schattenseiten. Wie Lipkow die Bilanzen von Vonovia, Bayer, Allianz, MTU, Infineon, Teamviewer, Beyond Meat, Activision Blizzard, Walt Disney, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook einschätzt, erfahren Sie im folgenden Video.