Medios AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2020 nach unten anDGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung Medios AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2020 nach unten an05.08.2020 / 11:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Medios AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2020 nach unten anBerlin, 5. August 2020 - Die Medios AG ("Medios") gibt ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020 bekannt: Der Konzernumsatz stieg von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,2 % auf 292,9 Mio. EUR (Vj. 228,5 Mio. EUR), während das Ergebnis einen Rückgang verzeichnete. Das um Sonderaufwendungen bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* lag bei 6,5 Mio. EUR (Vj. 7,7 Mio. EUR). Das um Sonderaufwendungen bereinigte Konzernergebnis vor Steuern (EBT)* belief sich auf 4,9 Mio. EUR (Vj. 6,8 Mio. EUR).Die zum Umsatz disproportionale Ergebnisentwicklung resultiert insbesondere aus Corona-bedingten Sondereffekten: Die im ersten Quartal begonnene Bevorratung in Folge der Kontingentierung bestimmter Medikamente erfolgte zu höheren Einkaufspreisen und führte damit zu geringeren Margen als geplant. Dieser Effekt setzte sich unerwartet auch im kompletten zweiten Quartal fort, und Medios geht nun davon aus, dass diese außerordentliche Entwicklung auch noch im zweiten Halbjahr andauern wird.Infolgedessen wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 nach unten angepasst. Demnach erwartet Medios nunmehr - inklusive der im März 2020 erfolgten Akquisition der Kölsche Blister GmbH - einen Konzernumsatz in Höhe von rund 610 bis 630 Mio. EUR (zuvor rund 610 bis 670 Mio. EUR). Zudem rechnet Medios nunmehr mit einem bereinigten EBITDA* von rund 14 bis 15 Mio. EUR (zuvor rund 19,5 bis 22,5 Mio. EUR) und einem bereinigten EBT* von rund 11,5 bis 12,5 Mio. EUR (zuvor rund 17,5 bis 20,5 Mio. EUR).Der langfristige Wachstumstrend von Medios bleibt intakt. Medios geht daher davon, spätestens im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 1 Mrd. EUR zu erreichen.Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Finanzvorstand (CFO) der Medios AGKontakt Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01 E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag* EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Amortisationen. EBT ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Ertragsteuern. EBITDA und EBT sind bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Abschreibungen auf den Kundenstamm.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über Medios AG Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8, DE000A288821) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 