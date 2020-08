FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE beliefert Bosch künftig mit Solarstrom. Die Lieferung umfasst eine Leistung von insgesamt 50 Megawatt, wie die RWE AG mitteilte. Den Strom beschaffe das Unternehmen aus mehreren neuen Anlagen in Süddeutschland, entwickelt von RWE und weiteren Anbietern. Der Beginn der ersten Lieferung erfolge kurzfristig, im Verlauf des Jahres 2021 sollen dann alle Solarparks in Betrieb sein. Geliefert wird der Solarstrom von der Tochter RWE Supply & Trading. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Bosch will bereits Ende 2020 weltweit vollständig klimaneutral sein.

August 05, 2020 05:28 ET (09:28 GMT)

