Auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus ist das Mainzer Unternehmen Biontech vorne mit dabei. Heute verkündete das Biotech Unternehmen postive Neuigkeiten aus China. Die Biontech Aktie steht derzeit bei 70,50 und verzeichnete am heutigen Handelstag ein Plus von 0,61 Prozent. Biontech und Fosun Pharma beginnen mit klinischer Studie in China Biontech und Shanghai Fosun Pharmaceutical gaben heute bekannt, dass bereits den ersten 72 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...